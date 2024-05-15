В Ростовской области в ДТП с КамАЗом пострадал 52-летний водитель легковушки

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в ДТП с КамАЗом пострадал водитель легковушки. Авария произошла в Аксае 15 мая.Около 12:30 по улице Садовой ехал автомобиль марки «Рено Сандеро», под управлением 52-летнего мужчины. Предварительно, в районе дома №20 автомобилист не уступил дорогу КамАЗу, за рулем которого был 65-летний водитель. Столкновения избежать не удалось. Большегруз врезался в бок легковушки.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель легковушки. Его доставили в больницу.