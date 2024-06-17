В Ростовской области в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист

Фото: Ростов ру

В городе Батайске Ростовской области в ДТП пострадал 17-летний мотоциклист. Происшествие случилось 17 июня на улице Ленина.Около 16:30 по проезжей части двигался 23-летний молодой человек на легковом автомобиле. По предварительной информации, в районе дома № 40 он не предоставил преимущество в движении водителю мотоцикла «Сузуки». К сожалению, столкновения избежать не удалось.В региональном УГИБДД собщили, что в результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.