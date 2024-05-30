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В Ростове на Оганова в автомобильной аварии пострадал мотоциклист

В Ростове на Оганова в автомобильной аварии пострадал мотоциклист
В Ростове-на-Дону в аварии пострадал мотоциклист. Инцидент произошел 30 мая на улице Оганова.

По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля марки "Лада Веста" двигался по проезжей части. В районе дома № 15 к перекрестку подъезжал мотоциклист. Водитель не уступил дорогу двухколесному транспортному средству, и произошло столкновение.

- В результате автомобильной аварии 39-летний мотоциклист получил травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. – Мужчина был доставлен в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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