В Ростове на Оганова в автомобильной аварии пострадал мотоциклист
В Ростове-на-Дону в аварии пострадал мотоциклист. Инцидент произошел 30 мая на улице Оганова.
По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля марки "Лада Веста" двигался по проезжей части. В районе дома № 15 к перекрестку подъезжал мотоциклист. Водитель не уступил дорогу двухколесному транспортному средству, и произошло столкновение.
- В результате автомобильной аварии 39-летний мотоциклист получил травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. – Мужчина был доставлен в больницу.