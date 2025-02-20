Фото: ГАИ РО

В Ростовской области в ДТП погиб водитель и пострадала пассажирка. Происшествие случилось в Мартыновском районе 20 февраля.По трассе Семикаракорск — Красноармейский ехал 70-летний водитель «ВАЗ-211540». Предварительно, он выехал на встречную полосу, а затем наехал на дорожный знак. После этого машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.По данным Госавтоинспекции Ростовской области, в результате ДТП погиб водитель и пострадала 26-летняя девушка-пассажир. Ее отвезли в медучреждение.