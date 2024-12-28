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Пассажир легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Ростовской области

Пассажир легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Ростовской области
В Ростовской области пассажир «Шевроле Ланос» погиб в ДТП под Волгодонском. Происшествие случилось 28 декабря около 07:30.

По предварительным данным, 22-летний водитель иномарки проезжал неподалеку от хутора Потапов. Машина выехала на встречную полосу, где врезалась в «ГАЗель». От удара легковушку выбросило на встречную полосу, а грузовик опрокинулся на бок посреди дороги.

- В результате ДТП погиб 47-летний пассажир «Шевроле». Его водителя с различными травмами отвезли в больницу, - сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Информация о состоянии здоровья пострадавшего устанавливается.
Фото: ГАИ РО
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