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В Ростовской области в ДТП погиб 28-летний мотоциклист

В Ростовской области в ДТП погиб 28-летний мотоциклист
В Белокалитвинском районе Ростовской области в ДТП погиб мотоциклист. Авария произошла 7 октября в Белокалитвинском районе.

Примерно в 7:30 по дороге ехал 28-летний парень за рулем мотоцикла «Хонда СВР 600». По предварительной информации, молодой человек двигался на большой скорости, из-за чего не справился с управлением. В районе поселка Шолоховского он съехал с дороги, транспорт впоследствии опрокинулся.

В Госавтоинспекции по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП погиб водитель.
Фото: УГИБДД по РО
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