В Ростовской области в ДТП погиб 28-летний мотоциклист

Фото: УГИБДД по РО

В Белокалитвинском районе Ростовской области в ДТП погиб мотоциклист. Авария произошла 7 октября в Белокалитвинском районе.Примерно в 7:30 по дороге ехал 28-летний парень за рулем мотоцикла «Хонда СВР 600». По предварительной информации, молодой человек двигался на большой скорости, из-за чего не справился с управлением. В районе поселка Шолоховского он съехал с дороги, транспорт впоследствии опрокинулся.В Госавтоинспекции по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП погиб водитель.