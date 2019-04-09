В Ростовской области в столкновении с КамАЗом погиб мотоциклист



В Азовском районе в результате столкновения с грузовиком погиб мотоциклист. Авария произошла на трассе Азов – Староминская в районе села Кугей.



По данным донского управления ГИБДД, происшествие случилось около 16 часов 10 апреля. 51-летний мужчина за рулём мотоцикла «Ямаха» для обгона выехал на встречную полосу. Там он на большой скорости столкнулся с КамАЗом под управлением 53-летнего водителя.

– В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте происшествия, – сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.



Сотрудники Госавтоинспекции сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.