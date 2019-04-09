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В Ростовской области в столкновении с КамАЗом погиб мотоциклист

В Ростовской области в столкновении с КамАЗом погиб мотоциклист
В Азовском районе в результате столкновения с грузовиком погиб мотоциклист. Авария произошла на трассе Азов – Староминская в районе села Кугей.

По данным донского управления ГИБДД, происшествие случилось около 16 часов 10 апреля. 51-летний мужчина за рулём мотоцикла «Ямаха» для обгона выехал на встречную полосу. Там он на большой скорости столкнулся с КамАЗом под управлением 53-летнего водителя.
– В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте происшествия, – сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

Сотрудники Госавтоинспекции сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.

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