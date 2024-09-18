В Ростовской области в ДТП погиб 23-летний мотоциклист

Фото: УГИБДД по РО

В городе Таганроге Ростовской области в ДТП погиб 23-летний мотоциклист. Авария произошла 17 сентября на улице Ленина.Около 19:30 по дороге двигался 36-летний мужчина на автомобиле «Ниссан Альмера». По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности своего маневра, повернул направо и столкнулся с мотоциклом «Мотоленд».В результате аварии водитель мотоцикла скончался.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что мотоциклист двигался по трамвайным путям в нарушение правил дорожного движения.