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В Ростовской области в ДТП погиб 23-летний мотоциклист

В Ростовской области в ДТП погиб 23-летний мотоциклист
В городе Таганроге Ростовской области в ДТП погиб 23-летний мотоциклист. Авария произошла 17 сентября на улице Ленина.

Около 19:30 по дороге двигался 36-летний мужчина на автомобиле «Ниссан Альмера». По предварительным данным, водитель не убедился в безопасности своего маневра, повернул направо и столкнулся с мотоциклом «Мотоленд».

В результате аварии водитель мотоцикла скончался.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что мотоциклист двигался по трамвайным путям в нарушение правил дорожного движения.
Фото: УГИБДД по РО
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