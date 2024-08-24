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В Ростовской области 20-летний мотоциклист погиб в ДТП

В Ростовской области 20-летний мотоциклист погиб в ДТП
В городе Шахты Ростовской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. По данным УГИБДД по Ростовской области, в результате столкновения легкового автомобиля и мотоцикла погиб 20-летний парень.

Инцидент случился 23 августа около полуночи на улице Советской. По предварительным данным, водитель автомобиля марки "Форд Фокус" во время разворота в районе дома № 168 не соблюдал правила дорожного движения и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении мотоциклом.

В результате сильного удара мотоциклиста выбросило на проезжую часть. К сожалению, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Молодой человек скончался на месте происшествия до прибытия медицинской помощи.
Фото: УГИБДД.
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