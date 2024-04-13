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В Ростове мотоциклист погиб в ДТП на Северном. Авария произошла в ночь на 13 апреля на улице Космонавтов.По предварительным данным, легковой автомобиль "ГАЗ 31029" под управлением 42-летнего водителя двигался по проезжей части. На перекрестке, где не было светофора на бульваре Комарова автомобиль столкнулся со встречным мотоциклом Suzuki GSX-R600. Удар был настолько сильным, что мотоциклист получил травмы, угрожающие жизни.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, результате ДТП 75-летний мотоциклист скончался до приезда скорой, а пассажир автомобиля получил травмы.