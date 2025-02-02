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В Ростовской области 83-летний мужчина пострадал в аварии

В Ростовской области 83-летний мужчина пострадал в аварии
На трассе Новочеркасск – Каменоломни в ДТП пострадал мужчина. Авария случилась 2 февраля около 09:00.

По предварительным данным, 83-летний мужчина на «ВАЗ-210740» ехал на 22-м километре трассы. Он вылетел на встречную полосу, и легковушку занесло. Машина врезалась в «Форд Фокус», за рулем которого был 48-летний мужчина.

- В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа. С травмами его доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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