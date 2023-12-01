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На «Темернике» пожарные остановили распространение огня

На «Темернике» пожарные остановили распространение огня
На «Темернике» спасателям удалось остановить распространение огня. Об это сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области

Пламя локализовали 1 декабря в 0:51 на площади четыре тысячи квадратных метров. Пожарные продолжают бороться с огнем, но возгорание перестало охватывать соседние территории.

Пожар случился еще 20:30. На протяжении пяти часов спасатели продолжают бороться с огнем. Сотрудники правоохранительных органов оцепили место ЧП и никого туда не подпускают. К счастью, пострадавших нет.

Причина пожара пока не известна.

Напомним, что в 2017 году на этом же рынке пламя уничтожило шести тысяч квадратных метров. Пострадал бизнес десятки торговцев, люди остались без средств существования.
Фото: DonDay
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