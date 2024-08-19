В Ростовской области увеличилось число пострадавших при пожаре на нефтебазе до 41

Фото: Наша Неделя. Пролетарск.

В Ростовской области возросло число пострадавших при пожаре на нефтебазе в Пролетарске. По информации донского губернатора, медицинская помощь потребовалась 41 спасателю.— Госпитализация потребовалась 18 из них, в том числе в реанимации сейчас находятся пятеро, — сообщил Василий Голубев. — Принято решение об их доставке в медицинские учреждения Ростова.Ночью 18 августа из-за атаки беспилотников произошел пожар на промышленном складе с дизельным топливом. Огонь охватил емкости с горючим.Едкий дым от горящих нефтепродуктов распространился по всему городу и близлежащим населенным пунктам. Жители города сообщают о плохом самочувствии и затруднённом дыхании из-за чёрного облака дыма.В связи с произошедшим с 19 августа в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.