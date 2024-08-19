Пострадавшими при пожаре на нефтебазе в Пролетарске оказались спасатели

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Во время пожара на нефтебазе в Пролетарске пострадали спасатели. Как сообщил губернатор Ростовской области, 18 человек получили ожоги при тушении возгорания. Из них 14 оказали амбулаторную помощь, а четырем понадобилась госпитализация. Они находятся в состоянии средней тяжести.— В Пролетарск выехала дополнительная бригада медиков, — заявил Василий Голубев.Промышленный склад с дизельным топливом загорелся ночью 18 августа после атаки беспилотников. Пламя охватило емкости с топливом. Огонь до сих пор видно за километры от места ЧП. Едким дымом заволокло весь город и ближайшие населенные пункты. Жители города жалуются на плохое самочувствие и затрудненное дыхание из-за черного облака горящих нефтепродуктов. С 19 августа в городе объявили режим чрезвычайной ситуации.