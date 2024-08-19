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Двух обгоревших пожарных доставят в больницу Ростова после пожара на нефтебазе в Пролетарске

Двух обгоревших пожарных доставят в больницу Ростова после пожара на нефтебазе в Пролетарске
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что двух спасателей, пострадавших при пожаре на нефтебазе в Пролетарске, доставят в больницу Ростова. Они получили серьёзные ожоги.

Во время пожара на нефтебазе в Пролетарске 18 спасателей пострадали: получили ожоги и другие травмы. 14 пожарным оказали амбулаторную помощь на месте. Остальные были доставлены в центральную районную больницу, где находятся в состоянии средней тяжести из-за полученных травм.

По информации Василия Голубева, будет готовиться перевод двух из них в медучреждения Ростова. В Пролетарск выехала дополнительная бригада медиков.

Происшествие произошло 18 августа около часа ночи. Склад с дизельным топливом загорелся в результате беспилотной атаки. Обломки, упавшие на землю, вызвали возгорание. Двое суток десятки спасателей на автоцистернах и трех поездах пытаются удерживать огонь под контролем. Потушить пламя от горящего топлива не удастся, пока оно не выгорит полностью. Единственное, что остается пожарным, — это сдерживать очаг пожара.
Фото: МЧС по Ростовской области
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