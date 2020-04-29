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В Ростовской области выздоровели 89 пациентов с коронавирусом

В Ростовской области выздоровели 89 пациентов с коронавирусом
На Дону продолжает расти число заражённых коронавирусом. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 83 человек. За день до этого количество заболевших увеличилось на 79.

В то же время увеличивается число выздоровевших. Так, по данным на 1 мая, таковых 98 человек. В тяжёлом состоянии, как и сутками ранее, находятся 11 человек.

Напомним, 1 мая количество заболевших коронавирусом в Ростовской области превысило тысячу человек. Общее число заражённых составило 1 026 человек. Среди них - 101 ребёнок.

Новые случаи заболевания выявлены в 23 муниципалитетах региона. Наибольшее количество случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Ростове.

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