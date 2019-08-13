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В Ростовской области двухлетний малыш застрял головой между труб во дворе

В Ростовской области двухлетний малыш застрял головой между труб во дворе
Срочная помощь спасателей понадобилась двухлетнему малышу в хуторе Парамонов Волгодонского района.

Сообщение поступило в спасательную службу 14 августа. Ребёнок, играя во дворе, застрял головкой между труб. Родители попытались самостоятельно освободить мальчика. Когда им это не удалось, вызвали спасателей.
- Прибывшие пожарные дежурного караула 49 пожарно-спасательной части с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента разжали трубы и помогли малышу, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.

Малыш был сильно напуган. Но, к счастью, ребёнок не получил каких-либо серьёзных травм. Медицинская помощь ему не понадобилась.

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