В Ростовской области супруги предстанут перед судом за истязание собственных детей

В Ростовской области родители маленьких дочерей предстанут перед судом за истязание над ними. Об этом 20 октября сообщили в прокуратуре донского региона.В течение почти 10 месяцев супруги систематически избивали своих малолетних дочерей. Кроме того, родители унижали их человеческое достоинство, нарушали режим дня, морили голодом и не выполняли рекомендации врача, что негативно сказалось на их физическом и психическом состоянии. Девочкам всего три и два года, поэтому самостоятельно противостоять издевательствам они не могли.В результате такого обращения у одной из них появилось заболевание - гипотрофия второй степени, что грозит ребенку отставанием в росте и развитии.Уголовное дело в отношении горе-родителей передано в суд.- Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Каменска-Шахтинского направлено в суд гражданское дело о лишении обвиняемых родительских прав в отношении своих дочерей, а также по результатам рассмотрения представления сотруднику опеки и попечительства администрации объявлен выговор , - добавили в ведомстве.