В Ростовской области супругов подозревают в истязании детей

В Каменске-Шахтинском супружеская пара подозревается в издевательствах над своими маленькими детьми. В отношении 25-летней девушки и её 32-летнего мужа возбуждено дело по статье «Истязание».По версии следствия, подонки с апреля 2019-го по январь 2020 года постоянно избивали малышей, унижали их, морили голодом, не давали спать. Также они не выполняли рекомендации врача, из-за чего дети страдали физически и психически. В результате у одного ребёнка возникло заболевание — гипотрофия второй степени (истончается жировой слой под кожей и на животе, человек теряет большую массу тела, отстаёт в росте и умственном развитии). Крохам сейчас всего один и три года.Все обстоятельства преступления устанавливают. Подозреваемым грозит тюремное заключение на срок до семи лет.