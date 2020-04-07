Житель Ростовской области, по вине которого погибла пенсионерка, получил два года колонии
В Ростовской области вынесли приговор водителю, по вине которого погибла женщина-пешеход. Мужчина получил два года и два месяца колонии.
Происшествие случилось в Шахтах на улице Советской 22 июня 2019 года. По нерегулируемому пешеходному переходу шла 69-летняя женщина. В этом время по дороге на высокой скорости ехал 24-летний парень на такси. Он не притормозил и сбил пенсионерку. С многочисленными травмами пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась спустя неделю. Известно, что у женщины осталась дочь-инвалид.
В отношении водителя возбудили уголовное дело по статьям о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и о незаконном приобретении, хранении наркотиков.
Приговором суда его признали виновным. Автомобилист получил два года и два месяца колонии-поселения.