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В Ростовской области суд приговорил женщину, зарезавшую сожителя

В Ростовской области суд приговорил женщину, зарезавшую сожителя

Шолоховский районный суд вынес приговор 36-летней Елене Цыпиной. Женщина обвинялась в убийстве сожителя.

Как выяснилось, 3 января 2021 года Елена была дома в хуторе Солонцовском вместе со своим возлюбленным. Пара решила выпить немного спиртного. После нескольких выпитых стаканов женщина сказала, что нужно пойти и заколоть одну из их свиней. Ее гражданского супруга такой расклад не устроил, и он отказался работать по хозяйству.

На этой почве между людьми случилась сильная ссора. В порыве злости Елена схватила нож и ударила своего противника прямо в грудь. Ранение оказалось смертельным и мужчина скончался на месте.

По информации прокуратуры Ростовской области за совершенное преступление Шолоховский суд приговорил дончанку к шести годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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