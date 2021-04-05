В Ростовской области суд приговорил женщину, зарезавшую сожителя

Шолоховский районный суд вынес приговор 36-летней Елене Цыпиной. Женщина обвинялась в убийстве сожителя.Как выяснилось, 3 января 2021 года Елена была дома в хуторе Солонцовском вместе со своим возлюбленным. Пара решила выпить немного спиртного. После нескольких выпитых стаканов женщина сказала, что нужно пойти и заколоть одну из их свиней. Ее гражданского супруга такой расклад не устроил, и он отказался работать по хозяйству.На этой почве между людьми случилась сильная ссора. В порыве злости Елена схватила нож и ударила своего противника прямо в грудь. Ранение оказалось смертельным и мужчина скончался на месте.По информации прокуратуры Ростовской области за совершенное преступление Шолоховский суд приговорил дончанку к шести годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.