На Дону женщину приговорили к семи годам колонии за убийство сожителя
На фото: осужденная Ольга и убитый Вадим.
Белокалитвинский районный суд вынес приговор 33-летней женщине. Ольга Цапяк обвинялась в убийстве возлюбленного. Трагедия произошла 9 марта 2020 года.
В тот день Ольга вместе с подругой и сожителем отмечали Международный женский праздник. Компания устроила застолье с алкогольными напитками. Через некоторое время между Ольгой и её 35-летним избранником возник конфликт.
Как сообщил DonDay.ru, женщина буквально набросилась на Вадима с кулаками, а после зарезала ножом. После ЧП она вызвала мужчине скорую помощь, но медики не смогли спасти дончанина. Вадим скончался от кровопотери.
- Белокалитвинский городской суд приговорил обвиняемую к семи годам колонии общего режима, - сообщил старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец.