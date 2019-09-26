В Ростовской области столкнулись автобус и ВАЗ: пострадала женщина



В Новочеркасске Ростовской области столкнулись автобус и ВАЗ. ДТП произошло в переулке Баклановском 27 сентября около 17 часов. О происшествии сообщили в издании DonDay Новочеркасск.



По информации портала, водитель машины «ВАЗ-2107» выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора. Однако мужчина начал движение, не убедившись, что дорога свободна. В это время по перекрестку двигался пассажирский автобус. В результате автомобили столкнулись.



В результате аварии пострадала женщина, находившаяся в салоне автобуса. Она получила незначительные травмы и отказалась от медицинской помощи.