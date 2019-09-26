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В Ростовской области столкнулись автобус и ВАЗ: пострадала женщина

В Ростовской области столкнулись автобус и ВАЗ: пострадала женщина
В Новочеркасске Ростовской области столкнулись автобус и ВАЗ. ДТП произошло в переулке Баклановском 27 сентября около 17 часов. О происшествии сообщили в издании DonDay Новочеркасск.

По информации портала, водитель машины «ВАЗ-2107» выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора. Однако мужчина начал движение, не убедившись, что дорога свободна. В это время по перекрестку двигался пассажирский автобус. В результате автомобили столкнулись.

В результате аварии пострадала женщина, находившаяся в салоне автобуса. Она получила незначительные травмы и отказалась от медицинской помощи.

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