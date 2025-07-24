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«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» подал в суд на «Волгодонскую ТЭЦ-1»

«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» подал в суд на «Волгодонскую ТЭЦ-1»

"Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" обратился с иском в Арбитражный суд Ростовской области к "Волгодонской ТЭЦ-1", согласно судебным документам.

Из материалов дела следует, что задолженность волгодонской компании перед "Газпромом" составляет 19,7 млн рублей. Вероятнее всего, это долг, образовавшийся из-за неоплаты поставок газа. Кроме того, газовая компания добивается взыскания с ТЭЦ-1 неустойки в размере 325 тысяч рублей.

Рассмотрение дела назначено на 24 июля. Следует отметить, что 17 июля "Газпром" инициировал еще один иск против "Волгодонской ТЭЦ-1" на сумму 7,3 миллиона рублей.

Причины, по которым газовый концерн пытается взыскать указанные суммы, пока остаются невыясненными.
Фото: ТЭЦ-1
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