В Ростовской области у застройщика забрали заросший сорняком участок

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В Ростовской области строительная компания лишилась права собственности на земельный участок по решению суда, поскольку территория была заброшена и заросла сорняками. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.Как установило ведомство, земельный надел, находившийся в собственности застройщика, не использовался по назначению и со временем превратился в заросший пустырь.В рамках проверки, состоявшейся в 2023 году, на компанию был наложен административный штраф и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Однако организация не выполнила требования, что привело к повторному штрафу и судебному разбирательству с целью изъятия участка в принудительном порядке.Стоит упомянуть, что строительная компания «СМУ-9» из Морозовска была признана несостоятельной (банкротом) из-за долгов перед кредиторами в апреле 2023 года. С тех пор имущество компании регулярно выставляется на торги.