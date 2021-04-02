В Ростовской области сильный ветер сломал остановку общественного транспорта

Жители Каменска-Шахтинского пожаловались на сломанную автобусную остановку "Улица М. Горького". Фотографиями они поделились в социальной сети 6 апреля.По фотографиях видно, у остановочного пункта вырваны металлические пластины, служащие стенами. Скорее всего, слабо закрепленную конструкцию вырвал сильный ветер. Однако местные жители не отбрасывают мысль о том, что это мог быть акт вандализма.- Поймать кто это делает и заставить отремонтировать все по городу чтоб знал как ломать, - написали в соцсетях пользователи.Другие предположили, что хлипкую конструкцию вырвал ветер. Подобная ситуация происходит и на ж/д вокзале. При сильных порывах шатается весь каркас, рискуя упасть людям на голову.