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В Ростовской области сгорела летняя кухня

В Ростовской области сгорела летняя кухня

В поселке Матвеев Курган Ростовской области произошел пожар в летней кухне. Происшествие случилось 20 июня около 17:00.

Жители улицы Ростовской почувствовали сильный запах дыма и сразу же вызвали на помощь пожарных. К этому времени огонь распространился на десять квадратных метров. Приехавшей бригаде удалось потушить пламя примерно за десять минут.

В момент возгорания внутри не было людей, поэтому, к счастью, никто не пострадал.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, для ликвидации огня привлекали пять человек личного состава и две единицы техники.

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