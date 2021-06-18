В Ростовской области сгорела летняя кухня

В поселке Матвеев Курган Ростовской области произошел пожар в летней кухне. Происшествие случилось 20 июня около 17:00.Жители улицы Ростовской почувствовали сильный запах дыма и сразу же вызвали на помощь пожарных. К этому времени огонь распространился на десять квадратных метров. Приехавшей бригаде удалось потушить пламя примерно за десять минут.В момент возгорания внутри не было людей, поэтому, к счастью, никто не пострадал.По информации ГУ МЧС по Ростовской области, для ликвидации огня привлекали пять человек личного состава и две единицы техники.