В частном доме Миллеровского района сгорела летняя кухня

В хуторе Терновой Миллеровского района произошло возгорание в летней кухне. Происшествие случилось 28 марта примерно в 19:30 в одном из домов на улице Степной.Жители увидели, что из строения идет едкий дым и вызвали на помощь пожарных. Пламя охватило площадь 20 квадратных метров и могло переброситься на жилой дом или другие хозяйственные постройки. К счастью бригада спасателей быстро справилась с возгоранием, и в огне никто не пострадалПо информации ГУ МЧС по Ростовской области для ликвидации огня привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники.