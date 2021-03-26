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В частном доме Миллеровского района сгорела летняя кухня

В частном доме Миллеровского района сгорела летняя кухня

В хуторе Терновой Миллеровского района произошло возгорание в летней кухне. Происшествие случилось 28 марта примерно в 19:30 в одном из домов на улице Степной.
Жители увидели, что из строения идет едкий дым и вызвали на помощь пожарных. Пламя охватило площадь 20 квадратных метров и могло переброситься на жилой дом или другие хозяйственные постройки. К счастью бригада спасателей быстро справилась с возгоранием, и в огне никто не пострадал

По информации ГУ МЧС по Ростовской области для ликвидации огня привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники.

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