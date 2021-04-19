В Ростовской области случился пожар в многоквартирном доме

В Константиновском районе Ростовской области произошел пожар в многоквартирном доме. Происшествие случилось 20 апреля около 19:00.В тот день жители хутора Ведерниково почувствовали запах дыма, разносящийся на несколько метров. Горела одна из квартир на улице Южной.Обеспокоенные соседи сразу же вызвали пожарных. Огонь бушевал на шести квадратных метрах. Приехавшим спасателям удалось потушить пламя примерно за 15 минут. К счастью никто не пострадал.- Для ликвидации огня привлекались шесть человек личного состава и три единицы техники,- сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.