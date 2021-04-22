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В Ростовской области сгорел гараж: никто не пострадал

В Ростовской области сгорел гараж: никто не пострадал

В Октябрьском районе Ростовской области сгорел гараж. Возгорание произошло 23 апреля около 16:30 в станице Красюковской.

Люди, проходящие по улице Набережной, почувствовали сильный запах дыма, который исходил от гаража. Они сразу же вызвали пожарных. Пламя распространилось на 35 квадратных метров. Приехавшие спасатели боролись с огнем около 15 минут.

К счастью, в момент возгорания внутри никого не было, поэтому никто не пострадал. Причина пожара пока остается неизвестной.

По информации ГУ МЧС Ростовской области, для тушения огня привлекали семь человек личного состава и две единицы техники.

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