В Ростовской области сгорел гараж: никто не пострадал

В Октябрьском районе Ростовской области сгорел гараж. Возгорание произошло 23 апреля около 16:30 в станице Красюковской.Люди, проходящие по улице Набережной, почувствовали сильный запах дыма, который исходил от гаража. Они сразу же вызвали пожарных. Пламя распространилось на 35 квадратных метров. Приехавшие спасатели боролись с огнем около 15 минут.К счастью, в момент возгорания внутри никого не было, поэтому никто не пострадал. Причина пожара пока остается неизвестной.По информации ГУ МЧС Ростовской области, для тушения огня привлекали семь человек личного состава и две единицы техники.