В Ростовской области мужчина остался без крова из-за пожара



В Ростовской области у мужчины при пожаре сгорел дом. Происшествие случилось 24 марта на улице Толстого в Сальске.



По словам местных жителей, из-за обрушения крыши частного дома хозяин перебрался в летнюю кухню. Пожар в ней случился около полудня. Спасателям оставалось лишь потушить обломки, которые еще когда-то были домом. К счастью, сам владелец не пострадал.



- В тушении принимали участие 10 пожарных и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



Причину пожара устанавливают.