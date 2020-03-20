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В Ростовской области мужчина остался без крова из-за пожара

В Ростовской области мужчина остался без крова из-за пожара
В Ростовской области у мужчины при пожаре сгорел дом. Происшествие случилось 24 марта на улице Толстого в Сальске.

По словам местных жителей, из-за обрушения крыши частного дома хозяин перебрался в летнюю кухню. Пожар в ней случился около полудня. Спасателям оставалось лишь потушить обломки, которые еще когда-то были домом. К счастью, сам владелец не пострадал.

- В тушении принимали участие 10 пожарных и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Причину пожара устанавливают.

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