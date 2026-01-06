Пять беспилотников сбили в Ростовской области за ночь

Фото: РостовРу

В ночь на 6 января в Ростовской области сбили пять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации главы региона Юрия Слюсаря, дроны уничтожили в Каменске, Чертковском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах. Пострадавших и разрушений нет.Всего с 23:00 до 7:00 на территории России сбили 129 беспилотников. Над Брянской областью уничтожили 29 дронов, над Белгородской - 15, над Ярославской - 13, над Новгородской - 10.В Смоленской области сбили девять беспилотников. В Курской и Пензенской областях уничтожили по семь. В Астраханской области сбили пять дронов, в Калужской - четыре. По два беспилотника уничтожили в Московской, Ленинградской и Орловской областях.Еще по одному дрону сбили в Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской и Рязанской областях, а также в Республике Крым и Татарстане.