Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Пять беспилотников сбили в Ростовской области за ночь

Пять беспилотников сбили в Ростовской области за ночь
В ночь на 6 января в Ростовской области сбили пять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации главы региона Юрия Слюсаря, дроны уничтожили в Каменске, Чертковском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском районах. Пострадавших и разрушений нет.

Всего с 23:00 до 7:00 на территории России сбили 129 беспилотников. Над Брянской областью уничтожили 29 дронов, над Белгородской - 15, над Ярославской - 13, над Новгородской - 10.

В Смоленской области сбили девять беспилотников. В Курской и Пензенской областях уничтожили по семь. В Астраханской области сбили пять дронов, в Калужской - четыре. По два беспилотника уничтожили в Московской, Ленинградской и Орловской областях.

Еще по одному дрону сбили в Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской и Рязанской областях, а также в Республике Крым и Татарстане.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.