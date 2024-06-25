В Ростовской области родные ищут 83-летнего мужчину

Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области без вести пропал пенсионер. О 83-летнем Владимире Щербине близкие ничего не знают с 23 июня.Пенсионер проживает в хуторе Богураев. В тот день он вышел из дома и больше не возвращался. Близкие тут же подняли тревогу. Они обратились за помощью к полицейским и волонтерам.Рост Владимира — 167 сантиметров, телосложение худощавое. У него черные глаза и седые волосы.Перед пропажей он был одет в черную футболку, черные штаны и обут в черные шлепки.Если у вас есть любая информация о местонахождении мужчины, сообщите по номеру: 112.