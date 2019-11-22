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В Ростовской области разыскивают пропавшую без вести девушку из Костромы

В Ростовской области разыскивают пропавшую без вести девушку из Костромы
Пропавшую в Костроме девушку разыскивают в Ростовской области. Екатерина Сажина может находиться в любом городе. Она ушла из дома 23 ноября, с тех пор о её местонахождении ничего не известно.

Поиском 25-летней Екатерины занимаются члены поискового отряда «Лиза Алерт Юг». К розыску пропавшей просят подключиться добровольцев.

В ориентировке указано, что рост девушки — 176 сантиметров, телосложение худощавое. У неё зелёные глаза и тёмные волосы до плеч, есть чёлка. Особая примета — татуировка над верхней губой.

На Сажиной был серый пуховик, терракотовая трикотажная шапка, на ногах — серые ботинки. Екатерине требуется медицинская помощь.

Если вы знаете, где может находиться пропавшая, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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