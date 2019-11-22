В Ростовской области разыскивают пропавшую без вести девушку из Костромы



Пропавшую в Костроме девушку разыскивают в Ростовской области. Екатерина Сажина может находиться в любом городе. Она ушла из дома 23 ноября, с тех пор о её местонахождении ничего не известно.



Поиском 25-летней Екатерины занимаются члены поискового отряда «Лиза Алерт Юг». К розыску пропавшей просят подключиться добровольцев.



В ориентировке указано, что рост девушки — 176 сантиметров, телосложение худощавое. У неё зелёные глаза и тёмные волосы до плеч, есть чёлка. Особая примета — татуировка над верхней губой.



На Сажиной был серый пуховик, терракотовая трикотажная шапка, на ногах — серые ботинки. Екатерине требуется медицинская помощь.



Если вы знаете, где может находиться пропавшая, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.