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В Ростовской области разыскивают 16-летнего подростка

В Ростовской области разыскивают 16-летнего подростка
В Ростовской области без вести пропал 16-летний Эдуард Компаниец. Юноша ушел из дома в хуторе Каменный Брод Родионово-Несветайского района 17 июля. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Обеспокоенные родители подростка обратились в полицию и за помощью к добровольцам.

Пропавший среднего телосложения, рост – 175 сантиметров, глаза карие, волосы короткие черные. Был одет в красную майку с белыми вставками и надписью «Сочи», черные джинсы. С собой взял черную олимпийку.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Эдуарда, сообщите по телефону: 8 (800) 700 54 52 или 112.

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