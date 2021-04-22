В Ростовской области без вести пропал 34-летний мужчина

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 34-летнего мужчину. Местонахождение Станислава Щербинина неизвестно уже почти две недели.Он отправился из Ростова-на-Дону в Белую Калитву 14 апреля и с тех пор не выходит на связь. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и за помощью к волонтерам.Станислав среднего телосложения, рост – 184 сантиметра, волосы темно-русые короткие, глаза серо-голубые. Был одет в темно-синие кофту и джинсы, обут в черные туфли.Если вам что-либо известно о местонахождении Станислава Щербинина, обратитесь по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.