В Ростовской области разыскивается мужчина, подозреваемый в убийстве жены

Житель Ростовской области подозревается в убийстве жены. В настоящее время местонахождение мужчины не установлено.По информации источника Rostov.ru, убийство произошло в городе Донецке 1 апреля. Между 54-летним местным жителем и его 41-летней супругой произошла ссора. Во время перепалки пьяный мужчина схватил, предположительно, нож и стал наносить им удары.От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Эксперты насчитали на теле погибшей порядка 15 ударов, нанесённых острым предметом.В настоящее время житель Донецка объявлен в розыск.