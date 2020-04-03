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В Ростовской области разыскивается мужчина, подозреваемый в убийстве жены

В Ростовской области разыскивается мужчина, подозреваемый в убийстве жены
Житель Ростовской области подозревается в убийстве жены. В настоящее время местонахождение мужчины не установлено.

По информации источника Rostov.ru, убийство произошло в городе Донецке 1 апреля. Между 54-летним местным жителем и его 41-летней супругой произошла ссора. Во время перепалки пьяный мужчина схватил, предположительно, нож и стал наносить им удары.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Эксперты насчитали на теле погибшей порядка 15 ударов, нанесённых острым предметом.
- Подозреваемый с места преступления скрылся, - рассказал источник. - До сих пор его местоположение не установлено.

В настоящее время житель Донецка объявлен в розыск.

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