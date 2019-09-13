Рецидивист убил приятеля в Ростовской области



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В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве 63-летнего жителя Матвеево-Курганского района. Им оказался 64-летний знакомый погибшего, неоднократно судимый дончанин.



По версии следствия, 15 сентября мужчины вместе выпивали недалеко от села Новониколаевка Матвеево-Курганского района. На фоне выпитого спиртного между приятелями завязалась ссора. Во время спора подозреваемый схватил нож и стал наносить им удары знакомому в грудь, живот и шею. Позже эксперты насчитали на теле погибшего не менее 10 ранений.



От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

- В настоящее время подозреваемый задержан, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.



Известно, что ранее задержанный был неоднократно судим за совершение краж и грабежа.