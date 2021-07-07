В Ростовской области пропавшую 70-летнюю женщину нашли мёртвой

В Ростовской области пропавшую 70-летнюю пенсионерку Наталью Белолюбцеву нашли мёртвой. Об этом сообщил DonDay Новочеркасск 9 июля.Тело нашли на пустыре в границе между Октябрьским районом и Новочеркасском. Следов насильственной смерти на теле пенсионерки не обнаружили. От чего скончалась женщина, покажет только медицинская экспертиза.Ранее Rostov.ru уже сообщал об этом исчезновении. Женщина пропала 25 июня. Обеспокоенные родственники Натальи написали заявление в полицию. Пенсионерку искали волонтёры и СМИ.