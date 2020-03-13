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Пропавшую на Дону 80-летнюю пенсионерку нашли мёртвой в поле

Пропавшую на Дону 80-летнюю пенсионерку нашли мёртвой в поле
В Ростовской области мёртвой нашли пропавшую несколько дней назад пенсионерку. Тело Любови Поповой обнаружили 17 марта.

Женщина 8 марта ушла из своего дома в Белой Калитве. Родственники знали, что она не ориентируется в пространстве. В поисках участвовали полицейские и волонтёры.

Спустя девять дней 80-летнюю Любовь Попову нашли мёртвой. Её тело находилось между посёлком Горняцким и городом Белая Калитва.

- На теле не обнаружены следы насильственной смерти, - прокомментировал старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец. - Точная причина смерти устанавливается.

По данному факту специалисты проводят проверку.

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