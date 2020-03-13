Пропавшую на Дону 80-летнюю пенсионерку нашли мёртвой в поле



В Ростовской области мёртвой нашли пропавшую несколько дней назад пенсионерку. Тело Любови Поповой обнаружили 17 марта.



Женщина 8 марта ушла из своего дома в Белой Калитве. Родственники знали, что она не ориентируется в пространстве. В поисках участвовали полицейские и волонтёры.



Спустя девять дней 80-летнюю Любовь Попову нашли мёртвой. Её тело находилось между посёлком Горняцким и городом Белая Калитва.



- На теле не обнаружены следы насильственной смерти, - прокомментировал старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец. - Точная причина смерти устанавливается.



По данному факту специалисты проводят проверку.