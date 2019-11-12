В Ростовской области при пожаре в хозпостройке пострадал один человек
Крупный пожар произошёл в Азовском районе Ростовской области. В хуторе Нижняя Козинка горела хозяйственная постройка. Возгорание случилось 13 ноября около 20:30 на северо-восточной окраине населённого пункта.
Площадь пожара составила 24 квадратных метра. К тушению привлекались четыре спасателя и одна единица техники.
- В результате происшествия травмы получил один человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Личность пострадавшего устанавливается.