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В Ростовской области при пожаре в хозпостройке пострадал один человек

В Ростовской области при пожаре в хозпостройке пострадал один человек
Крупный пожар произошёл в Азовском районе Ростовской области. В хуторе Нижняя Козинка горела хозяйственная постройка. Возгорание случилось 13 ноября около 20:30 на северо-восточной окраине населённого пункта.

Площадь пожара составила 24 квадратных метра. К тушению привлекались четыре спасателя и одна единица техники.

- В результате происшествия травмы получил один человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Личность пострадавшего устанавливается.

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