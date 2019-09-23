Мужчина пострадал при пожаре в жилом доме в Ростовской области



В Волгодонске Ростовской области произошёл пожар с пострадавшим. Происшествие случилось 25 сентября около 20:30. Огонь вспыхнул в доме № 42/9 по улице Гагарина.



Площадь пожара в трёхэтажном жилом доме составила четыре квадратных метра. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из здания 14 человек. На месте работали 12 сотрудников МЧС и три единицы техники.



- В результате происшествия пострадал 32-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



Предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнём.