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В Ростовской области при пожаре в частном доме мужчина сгорел заживо

В Ростовской области при пожаре в частном доме мужчина сгорел заживо
В Ростовской области мужчина погиб при пожаре в частном доме. Жуткая трагедия произошла 26 декабря в хуторе Сухом (Пролетарский сельский район региона).

Огонь вспыхнул около 13:00 на улице Советской, 20. В небо поднялись густые клубы дыма и очевидцы вызвали на место МЧС. Для тушения пожара привлекли пять спасателей на двух автоцистернах.

Всего пламя уничтожило 45 квадратных метров дома. В горящей комнате нашли обугленный труп 46-летнего жильца.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что огонь удалось ликвидировать за час.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
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