В Ростовской области при пожаре в частном доме мужчина сгорел заживо

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростовской области мужчина погиб при пожаре в частном доме. Жуткая трагедия произошла 26 декабря в хуторе Сухом (Пролетарский сельский район региона).Огонь вспыхнул около 13:00 на улице Советской, 20. В небо поднялись густые клубы дыма и очевидцы вызвали на место МЧС. Для тушения пожара привлекли пять спасателей на двух автоцистернах.Всего пламя уничтожило 45 квадратных метров дома. В горящей комнате нашли обугленный труп 46-летнего жильца.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что огонь удалось ликвидировать за час.