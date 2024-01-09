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В Ростовской области при пожаре в частном доме пенсионер сгорел заживо

В Ростовской области при пожаре в частном доме пенсионер сгорел заживо
В Верхнедонском районе при пожаре в частном доме заживо сгорел пенсионер. Пламя вспыхнуло в станице Казанской 8 января.

По предварительным данным, частный дом загорелся около 03:10. Местные жители заметили густые клубы дыма и сразу же вызвали МЧС. Всего за пару минут огонь охватил площадь 48 квадратных метров.

Для тушения привлекли шесть спасателей на двух спецмашинах. Ликвидировать очаг возгорания удалось спустя полчаса.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара обнаружили тело 70-летнего мужчины. Предварительной причиной смерти стали ожоги.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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