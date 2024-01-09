В Ростовской области при пожаре в частном доме пенсионер сгорел заживо

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Верхнедонском районе при пожаре в частном доме заживо сгорел пенсионер. Пламя вспыхнуло в станице Казанской 8 января.По предварительным данным, частный дом загорелся около 03:10. Местные жители заметили густые клубы дыма и сразу же вызвали МЧС. Всего за пару минут огонь охватил площадь 48 квадратных метров.Для тушения привлекли шесть спасателей на двух спецмашинах. Ликвидировать очаг возгорания удалось спустя полчаса.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара обнаружили тело 70-летнего мужчины. Предварительной причиной смерти стали ожоги.