В Ростовской области при пожаре в частном доме пенсионер сгорел заживо
В Верхнедонском районе при пожаре в частном доме заживо сгорел пенсионер. Пламя вспыхнуло в станице Казанской 8 января.
По предварительным данным, частный дом загорелся около 03:10. Местные жители заметили густые клубы дыма и сразу же вызвали МЧС. Всего за пару минут огонь охватил площадь 48 квадратных метров.
Для тушения привлекли шесть спасателей на двух спецмашинах. Ликвидировать очаг возгорания удалось спустя полчаса.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в результате пожара обнаружили тело 70-летнего мужчины. Предварительной причиной смерти стали ожоги.