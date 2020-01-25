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В Ростовской области при пожаре сгорел мужчина

В Ростовской области при пожаре сгорел мужчина
После пожара в Донецке Ростовской области обнаружили труп мужчины. Трагический случай произошёл в ночь с 27 на 28 января на улице Ильинской. Об этом сообщает собственный источник Rostov.ru.

На территории частного дома находились несколько сараев, в которых и начался пожар. Очевидцы вызвали на место спасателей. После тушения они обнаружили недалеко от одного из строений труп.

Погибшим оказался 57-летний мужчина. По словам хозяйки дома, он был её сыном. Дончанин жил в одном из сараев. Женщина рассказала, что он сильно болел, ему было тяжело ходить. Тело мужчины лежало недалеко от сарая — возможно, он пытался спастись от огня. Сейчас точную причину возгорания устанавливают эксперты. Пламя успело уничтожить несколько построек.

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