В Ростовской области при пожаре сгорел мужчина



После пожара в Донецке Ростовской области обнаружили труп мужчины. Трагический случай произошёл в ночь с 27 на 28 января на улице Ильинской. Об этом сообщает собственный источник Rostov.ru.



На территории частного дома находились несколько сараев, в которых и начался пожар. Очевидцы вызвали на место спасателей. После тушения они обнаружили недалеко от одного из строений труп.



Погибшим оказался 57-летний мужчина. По словам хозяйки дома, он был её сыном. Дончанин жил в одном из сараев. Женщина рассказала, что он сильно болел, ему было тяжело ходить. Тело мужчины лежало недалеко от сарая — возможно, он пытался спастись от огня. Сейчас точную причину возгорания устанавливают эксперты. Пламя успело уничтожить несколько построек.

