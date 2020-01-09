В Ростовской области после пожара в многоэтажке нашли труп мужчины



Один человек погиб в результате пожара в Ростовской области. Случай произошёл в Донецке 13 января. Горела квартира в доме № 7-б в 3-м микрорайоне.



Как сообщает собственный источник Rostov.ru, пожар в квартире на 8-м этаже начался ещё ночью, но соседи вызвали спасателей только около 7 часов. После тушения сотрудники МЧС нашли в одной из комнат труп. Погибшим оказался 68-летний мужчина. Он умер, задохнувшись продуктами горения.



Предварительно, пожар начался из-за того, что жилец курил в постели.