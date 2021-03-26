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В Шахтах полностью сгорел частный дом

В Шахтах полностью сгорел частный дом
В Шахтах произошел крупный пожар. ЧП случилось в одном из частных домов на улице Калинина днем 29 марта.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, помещение загорелось около полудня. На место направили 15 спасателей на четырех пожарных машинах. Когда огнеборцы прибыли на место, пламя охватило все 100 квадратных метров. Справиться с пожаром удалось лишь через полтора часа. Здание сгорела дотла - от дома остались лишь обугленные стены.

К счастью, во время пожара никто не пострадал. Дом оказался нежилым.

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