В Шахтах полностью сгорел частный дом

В Шахтах произошел крупный пожар. ЧП случилось в одном из частных домов на улице Калинина днем 29 марта.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, помещение загорелось около полудня. На место направили 15 спасателей на четырех пожарных машинах. Когда огнеборцы прибыли на место, пламя охватило все 100 квадратных метров. Справиться с пожаром удалось лишь через полтора часа. Здание сгорела дотла - от дома остались лишь обугленные стены.К счастью, во время пожара никто не пострадал. Дом оказался нежилым.