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В Ростовской области после ДТП нашли труп водителя «Нивы»

В Ростовской области после ДТП нашли труп водителя «Нивы»
В Ростовской области 47-летний мужчина погиб в ДТП. Авария случилась утром 1 марта на трассе хутор Можаевка - хутор Елань в Тарасовском районе.

«Ниву» с погибшим внутри водителем нашли сотрудники ГИБДД. По данным регионального ведомства, мужчина погиб в результате ДТП по дороге в хутор Елань. Ночью шофер не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в бетонный водосток.

- От полученных при ДТП травм водитель скончался на месте, - прокомментировали в ведомстве.

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