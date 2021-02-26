В Ростовской области после ДТП нашли труп водителя «Нивы»

В Ростовской области 47-летний мужчина погиб в ДТП. Авария случилась утром 1 марта на трассе хутор Можаевка - хутор Елань в Тарасовском районе.«Ниву» с погибшим внутри водителем нашли сотрудники ГИБДД. По данным регионального ведомства, мужчина погиб в результате ДТП по дороге в хутор Елань. Ночью шофер не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в бетонный водосток.- От полученных при ДТП травм водитель скончался на месте, - прокомментировали в ведомстве.