В Ростовской области на трассе двое погибли в ДТП

В Ростовской области на трассе в столкновении двух машин погибли оба водителя. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 28 августа в Тарасовском районе.По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, на трассе Верхний Митякин - хутор Можаевка на «встречке» столкнулись «ВАЗ-2114» и «Нива».- В результате аварии погибли оба водителя, - уточнили в ведомстве. - 44-летний мужчина из ВАЗа погиб сразу, а 58-летний шофер внедорожника скончался по дороге в больницу.