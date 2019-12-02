В Ростовской области полицейский застрелил мужчину



Сотрудник полиции застрелил мужчину в Ростовской области. Происшествие случилось в районе автовокзала в Красном Сулине 3 декабря.



По данным СУ СКР по Ростовской области, полицейские остановили водителя, нарушившего правила дорожного движения. Пока правоохранители составляли протокол, к ним подошёл неизвестный и потребовал отпустить мужчину. Сотрудники МВД заметили у него за поясом нож и потребовали предъявить документы. Вместо этого прохожий достал из кармана пистолет Макарова и направил его в голову патрульному. Потребовав бросить оружие, правоохранитель сделал предупреждающий выстрел в воздух. Когда мужчина не отреагировал, полицейский открыл огонь на поражение. От полученных огнестрельных ранений нападавший скончался.



- По факту угрозы применения насилия в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело, - добавила старший помощник руководителя СУ СК по Ростовской области полковник юстиции Галина Гагалаева. - Все обстоятельства происшествия устанавливаются.



Следователи проверяют законность применения табельного оружия. После ЧП вокзал, где произошла перестрелка, оцепили.